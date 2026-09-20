بتوجيهات الإمام الأكبر.. رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد الحالة الصحية لتلاميذ معهد نور الإسلام

تفقد د. أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الحالة الصحية لتلاميذ معهد نور الإسلام الأزهري الخاص، التابع لمنطقة الجيزة الأزهرية، إثر تعرض أتوبيس المعهد لحادث، وكان يستقلّه 18 تلميذًا من تلاميذ المرحلة الابتدائية.

رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد الحالة الصحية لتلاميذ معهد نور الإسلام

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة الحالة الصحية للتلاميذ، والاطمئنان على نتائج الفحوصات الطبية التي أُجريت لهم بمستشفى الهرم بالجيزة.

وغادر جميع التلاميذ المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية، عدا حالتين تواصل الفرق الطبية متابعتهما، ووضعهما تحت الملاحظة الطبية، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهما.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية

وكان د. أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد تفقد اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بمعهد حانوت الابتدائي الإعدادي، التابع لإدارة زفتى التعليمية الأزهرية، بمحافظة الغربية، وذلك في إطار متابعته الميدانية لانتظام الدراسة بمختلف المعاهد الأزهرية، والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري.

وخلال الجولة، تابع فضيلته انتظام الدراسة داخل الفصول للوقوف على مستوى تفاعل الطلاب مع المعلمين، والتزام المعلمين بالاعتماد على أحدث طرق التدريس التي تساعد الطلاب على الفهم والتحصيل، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة تتسم بالالتزام والانضباط داخل المعاهد، بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية وتمكين الطلاب من تحصيل العلم النافع واكتساب المهارات العلمية والحياتية، ليكونوا قدوة في مجتمعاتهم وممثلين للأزهر الشريف خير تمثيل.

كما حرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة انتظام أعضاء الهيئة التعليمية وجميع العاملين والتزامهم بالحضور، مع التأكد من توافر جميع مستلزمات العملية التعليمية، بما يعينهم على أداء مهامهم على النحو الأمثل، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لمستويات الطلاب وتطبيق أعلى معايير التقييم، بما ينعكس إيجابًا على المستوى العلمي للطلاب.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على المتابعة الميدانية المستمرة للمعاهد، والتعرف على واقع العملية التعليمية عن قرب، والعمل على تذليل ما قد يواجهها من تحديات، بما يدعم جودة التعليم الأزهري ويعزز من أداء المعاهد.