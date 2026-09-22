منصة النشر العلمي القومية ببنك المعرفة تتجاوز 500 ألف مقال علمي و277.9 مليون تحميل

أعلنت منصة النشر العلمي القومية التابعة لبنك المعرفة المصري، تجاوز عدد المقالات العلمية المحكمة المنشورة عبرها 500 ألف مقال، فيما سجلت نحو 278 مليون عملية تحميل لملفات المقالات بصيغة PDF، وأكثر من 226 مليون مشاهدة مباشرة للمقالات.

وأوضحت المنصة، أن إجمالي المقالات العلمية المنشورة بلغ 500 ألف و45 مقالًا باللغتين العربية والإنجليزية، في مختلف مجالات العلوم الطبية والهندسية والإنسانية والزراعية والاجتماعية والتطبيقية.

وسجلت المنصة 277 مليونًا و984 ألفًا و845 عملية تحميل لملفات المقالات، إلى جانب 226 مليونًا و886 ألفًا و715 مشاهدة مباشرة للمقالات، فيما تجاوز عدد المؤلفين والباحثين المشاركين في إنتاج المحتوى العلمي المنشور عبر الدوريات المستضافة عليها 1.9 مليون مؤلف وباحث.

وتستضيف المنصة 1167 دورية ومجلة علمية متخصصة تابعة للجمعيات العلمية والجامعات والمعاهد البحثية، فيما بلغ إجمالي الأعداد الدورية التي صدرت عبرها 39 ألفًا و972 عددًا.

وتوفر منصة النشر العلمي القومية منظومة رقمية متكاملة للمجلات والدوريات العلمية تشمل إدارة عمليات النشر والتحرير، وأتمتة سير العمل التحريري، واستضافة عمليات التحكيم، والأرشفة الرقمية، بما يدعم تطوير إجراءات النشر ورفع جاهزية الدوريات للتوافق مع متطلبات الفهرسة وقواعد البيانات العالمية، ومن بينها «سكوبس» و«ويب أوف ساينس».

وتتيح المنصة كذلك الوصول الحر إلى المحتوى العلمي المنشور عبر عدد كبير من الدوريات المستضافة عليها، باللغتين العربية والإنجليزية، بما يعزز إتاحة الأبحاث للباحثين والمهتمين داخل مصر وخارجها.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات وخدمات بنك المعرفة المصري ومنصة النشر العلمي القومية، بما يدعم الباحثين والمؤسسات الأكاديمية ويسهم في تطوير منظومة النشر العلمي المصري ورفع جودة وإتاحة الإنتاج البحثي.

ومن جانبه ،قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تجاوز عدد المقالات العلمية المنشورة عبر المنصة حاجز نصف مليون مقال محكّم يعكس حجم وتطور منظومة النشر العلمي الرقمي، موضحًا أن هذه المقالات شارك في إنتاجها أكثر من 1.9 مليون مؤلف وباحث.

وأضاف أن تسجيل نحو 278 مليون عملية تحميل للمقالات، إلى جانب أكثر من 226 مليون مشاهدة، يعكس اتساع نطاق إتاحة المحتوى العلمي والاستفادة منه، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير منظومة النشر العلمي الرقمي ودعم المجلات والدوريات العلمية المصرية والعربية.

وتعد منصة النشر العلمي القومية إحدى مبادرات بنك المعرفة المصري، وتوفر للجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات العلمية خدمات استضافة وإدارة وتطوير المجلات العلمية والنشر الرقمي والتحكيم والأرشفة والفهرسة.