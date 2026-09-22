سؤال برلماني حول بدائل القمح لخفض تكلفة الخبز وتقليص فاتورة الاستيراد

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والرى والموارد المائية بشأن خطة الدولة للتوسع في دراسة المحاصيل البديلة للقمح، بما يسهم في خفض تكلفة إنتاج الخبز وتقليص الفجوة الاستيرادية، وتعظيم الاستفادة من الطفرة التي حققتها مصر في مجال التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي .

واكد أن المشروعات القومية الزراعية الكبرى والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وخطط التوسع الزراعي في سيناء، تمثل قاعدة إنتاجية ضخمة يمكن البناء عليها لتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مع ضرورة الانتقال من مجرد زيادة المساحات إلى تعظيم العائد الاقتصادي من كل فدان وكل قطرة مياه.

وتساءل أشرف أمين قائلاً : هل توجد خريطة قومية للمحاصيل البديلة أو المكملة للقمح، تحدد الأنواع القابلة للاستخدام في صناعة الخبز، وتربط بين احتياجات المطاحن والأفران وبين التركيب المحصولي في الأراضي الجديدة؟ وهل يمكن إنشاء برنامج تجريبي في عدد من المشروعات الزراعية القومية لاختبار خلطات حبوب آمنة ومطابقة للمواصفات، بهدف تقليل الاعتماد على القمح المستورد دون التأثير على جودة ورغيف الخبز؟

ولماذا لا يتم إطلاق منصة قومية تربط بين المزارعين والمطاحن والصناعات الغذائية، لتحديد الطلب الفعلي على المحاصيل الاستراتيجية وتوجيه الزراعة وفق احتياجات السوق بدلاً من الإنتاج العشوائي؟ وهل يمكن تخصيص جزء من الأراضي الجديدة للتوسع في الزراعة العضوية والمحاصيل ذات القيمة التصديرية، مع تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة ومبيدات حيوية، بما يخفض تكلفة المدخلات ويرفع القيمة المضافة للمنتج المصري؟ مشدداً على أن هذه الرؤية يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية متعددة، أبرزها خفض فاتورة استيراد الحبوب، تقليل الضغط على العملة الأجنبية، دعم المزارع المصري، توفير خامات للصناعات الغذائية، خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الزراعية ذات القيمة المضافة، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي وتقليل تعرض السوق المحلي لتقلبات الأسعار العالمية.

إعداد دراسة تنفيذية متكاملة

وطالب النائب أشرف أمين بإعداد دراسة تنفيذية متكاملة تتضمن المحاصيل المقترحة، احتياجاتها المائية، إنتاجيتها، جدواها الاقتصادية، وإمكانية استخدامها في الصناعات الغذائية، بما يحول التوسع الزراعي القومي إلى قوة إنتاجية وتصديرية متكاملة