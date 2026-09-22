قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يجدد تأكيد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل
المجال العسكري والدفاعي.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع اليوناني
لترسيخ الأمن والاستقرار.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية قبرص
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان
ضبط المنفذ.. إصابة 8 أشخاص بالرصاص خارج مدرسة في غرب تركيا
هل يجوز تداول صورة منسوبة للنبي على فيسبوك؟.. عطية لاشين يجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير علاقات الشراكة بين مصر واليونان بالمجال العسكري
وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان تثبيت الاستقرار في غزة والتطورات الإقليمية
الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية قبرص
صدمة بين زملائه.. وفاة طالب بمعهد الحاسبات والمعلومات في حادث سير بطنطا
الهجرة الدولية: 3100 يمني لجأوا إلى جيبوتي جراء الحرب
تراجع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية:إزالة 15 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة  ضمن المرحلة الأولى للموجه 30،وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

توجيهات محافظ الغربية 


وأجرى المحافظ ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة ، من إزالة 15 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

رفع كفاءة الخدمات 


وفي هذا السياق، دعا محافظ الغربية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الانخراط في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات، مشددا على أن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على ثرواته الطبيعية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تعديات ومخالفات البناء ردع مخالفين المهد الأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

مكاسب قوية للذهب في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري

رغم تراجع اليوم.. مكاسب قوية للذهب في مصر وعيار 21 يرتفع 110 جنيهات خلال سبتمبر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

صندوق النقد

صندوق النقد: الاقتصاد المصري أكثر قوة في مواجهة صدمات المنطقة.. والإصلاحات تعزز النمو

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

ترشيحاتنا

شراء لابتوب

ميزانيتك محدودة؟.. 5 نصائح ذهبية قبل ما تشتري لاب توب مستعمل للدراسة

سوني

مصمم الألعاب هيديو كوجيما يكشف تفاصيل إنهاء سوني شراكتهما المفاجئ

Googlebook

تفاصيل مشروع Googlebook لدمج نظامي ChromeOS وأندرويد في حاسوب موحد

بالصور

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة واحذر هذا الخطأ

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ
مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ
مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ

طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي

طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي
طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي
طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي

شاهد هيونداي توسان الجديدة موديل 2027.. بالصور

هيونداي توسان
هيونداي توسان
هيونداي توسان

سيارة عمرها 12 عاما بـ 30 ألف دولار.. سوق المستعمل الأمريكي يدخل مرحلة جديدة

سوق المستعمل الأمريكي
سوق المستعمل الأمريكي
سوق المستعمل الأمريكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد