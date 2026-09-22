افتتاح مهرجان لبنان المسرحي الدولي ومنح القاسمي جائزة الإنجاز مدى الحياة

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن انطلاق فعاليات "مهرجان لبنان المسرحي" في العاصمة اللبنانية بيروت يمثل محطة ثقافية بارزة وسط حضور حاشد من صناع المسرح، مشيراً إلى أن الفعالية أعادت الحياة الفنية إلى أحد المراكز البارزة في منطقة الحمراء بعد أن تحول طوال الفترة الماضية إلى مركز لدعم النازحين.

وأضاف أن الافتتاح شهد تقديم أعمال مسرحية لافتة شارك في بطولتها عدد كبير من النازحين من البلدات الجنوبية، مؤكداً أن ذلك حمل رسالة قوية تعكس دور الفن في دعم صمود الشعب اللبناني وتجاوز تداعيات الأزمة الأخيرة.

وذكر أن المهرجان تخللته تكريمات واسعة شملت منح جائزة "الإنجاز مدى الحياة" لعدد من رواد المسرح المشاركين، فضلاً عن الاحتفاء بعدد من الأعمال المتميزة، بهدف إحياء المشهد الثقافي ودعم الإنتاج المسرحي في مواجهة التحديات الراهنة.