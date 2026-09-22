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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوقت المناسب للحصول على لقاح الإنفلونزا.. المصل واللقاح تجيب

لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا
عبدالصمد ماهر

إيه الوقت المناسب اللي ممكن أخد فيه تطعيم الإنفلونزا ،للحصول علي الفائدة الكبري منه .. سؤال يتم طرحه  من المواطنين مع بداية فصل الشتاء ، وهي الفترة التي تزداد فيها طلبات الحصول علي لقاح الإنفلونزا . 

ما الوقت المناسب للحصول علي تطعيم الإنفلونزا ؟ 

 ومن جانبه أكد الدكتور مصطفي محمدي ، مدير عام مراكز تطعيمات المصل واللقاح ، أن أي لقاح يعمل بعد فترة من 10 إلي  14 يوماً من الحصول عليه ، حيث يقوم بعمله داخل الجسم بكفاءة عالية . 

في أي الشهور يتم الحصول  علي تطعيم الإنفلونزا ؟ 

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في أي الشهور يتم الحصول  علي تطعيم الإنفلونزا ؟ 

 وأشار مدير عام مراكز تطعيمات المصل واللقاح ، إلي  أن الفترة الزمنية المثالية للحصول علي تطعيم الإنفلونزا شهري سبتمبر وأكتوبر ، قبل دخول فصل الشتاء في ذروته ، الأمر الذي يؤدي الي كفاءته وفعاليته . 

 إيه اللي ممكن يحصل لو  تأخرت في تطعيم الإنفلونزا 

 وأوضحت فاكسيرا ، أن تطعيم الإنفلونزا أي وقت في السنة،  وهناك أغلب الناس بتتطعمه فعلا في شهري 9 / 10 من أجل الحصول  على المناعة كاملة طوال شهور الشتاء. 
 

لقاح الإنفلونزا
 إيه اللي ممكن يحصل لو  تأخرت في تطعيم الإنفلونزا 

توفير جميع أنواع تطعيمات الإنفلونزا المسجلة

 وفي وقت سابق  أعلنت وزارة الصحة والسكان ، توفير جميع أنواع تطعيمات الإنفلونزا المسجلة. 


‎وأكدت الوزارة حرصها على توفير جميع أنواع تطعيمات الإنفلونزا المسجلة بهيئة الدواء المصرية، سواء الثلاثي أو الرباعي، ومن جميع الشركات المصنعة، عبر شركة «فاكسيرا» بما يشمل المستحضرات الكورية وسانوفي الفرنسية، وأبوت الأمريكية، وذلك لتلبية احتياجات الجمهور بإجمالي كميات تفوق 300 ألف جرعة.

ونوهت وزارة الصحة والسكان، إلى أن شركة «فاكسيرا» ستعمل على توفير هذه الأنواع تباعًا بدءًا من 1 سبتمبر، وتوزيعها من خلال 28 مركزًا تابعًا للمصل واللقاح، منتشرة في معظم محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه اللقاحات تتميز بفاعلية تزيد عن  ستة أشهر، ما يوفر حماية موسمية مناسبة خلال فترة انتشار فيروسات الإنفلونزا.

‎وتهيب وزارة الصحة والسكان بجميع المواطنين، وخاصةً الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، الإسراع بالحصول على اللقاح من المراكز المعتمدة، حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم وتعزيزًا للمناعة المجتمعية. 

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