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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادا للشتاء.. الصحة: فاكسيرا توفر أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا

لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، قرب توفير تطعيم الإنفلونزا الموسمية من خلال شركة المصل واللقاح «فاكسيرا» وذلك مع اقتراب فصل الشتاء وموسم المدارس، للحفاظ على الصحة العامة، وحماية المواطنين والحد من انتشار فيروسات الإنفلونزا.

‎وأوضحت الوزارة أن فيروس الإنفلونزا يُعد من أكثر الفيروسات التنفسية انتشارًا، خاصةً بين الأطفال في المدارس وفي التجمعات، ما يستدعي التأكيد على أهمية التطعيم كوسيلة وقائية فعّالة لتقليل الإصابة والمضاعفات.

توفير جميع أنواع تطعيمات الإنفلونزا المسجلة

‎وأكدت الوزارة حرصها على توفير جميع أنواع تطعيمات الإنفلونزا المسجلة بهيئة الدواء المصرية، سواء الثلاثي أو الرباعي، ومن جميع الشركات المصنعة، عبر شركة «فاكسيرا» بما يشمل المستحضرات الكورية وسانوفي الفرنسية، وأبوت الأمريكية، وذلك لتلبية احتياجات الجمهور بإجمالي كميات تفوق 300 ألف جرعة.

ونوهت وزارة الصحة والسكان، إلى أن شركة «فاكسيرا» ستعمل على توفير هذه الأنواع تباعًا بدءًا من 1 سبتمبر، وتوزيعها من خلال 28 مركزًا تابعًا للمصل واللقاح، منتشرة في معظم محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه اللقاحات تتميز بفاعلية تزيد عن  ستة أشهر، ما يوفر حماية موسمية مناسبة خلال فترة انتشار فيروسات الإنفلونزا.

‎وتهيب وزارة الصحة والسكان بجميع المواطنين، وخاصةً الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، الإسراع بالحصول على اللقاح من المراكز المعتمدة، حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم وتعزيزًا للمناعة المجتمعية.

الصحة فاكسيرا الإنفلونزا موسم المدارس وزارة الصحة والسكان فيروس الإنفلونزا

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