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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 مشروبات طبيعية تساعدك على التخلص من دهون البطن سريعا

دهون البطن
دهون البطن

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فإن ما تشربه له أهمية أكبر مما يدركه الكثيرون، فالمشروبات المناسبة تساعدك على الحفاظ على رطوبة جسمك، والشعور بالشبع، وتجنب السكريات الزائدة والسعرات الحرارية الفارغة، مع ذلك، لا يوجد مشروب قادر على إذابة الدهون بمفرده.

عادةً ما يكون فقدان الوزن أكثر فعالية عند الجمع بين اختيار المشروبات الصحية واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والالتزام بعادات يومية ثابتة، لذا، بدلاً من البحث عن حلول سريعة، من المفيد اختيار مشروبات تدعم روتينك اليومي بطريقة عملية.

وإليك أفضل مشروبات إنقاص الوزن

- ماء الكمون

يُعدّ ماء الكمون مشروبًا منزليًا شائعًا لإنقاص الوزن، ويُستخدم غالبًا لتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، ورغم أنه ليس علاجًا لحرق الدهون، إلا أنه يُمكن أن يكون إضافة بسيطة قليلة السعرات الحرارية إلى روتينك الصباحي.

أفضل وقت لشربه: في الصباح أو قبل الإفطار.

تنبيه بسيط: إذا كنت تعاني من تهيج في المعدة، فابدأ بكمية صغيرة.

- شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل دافئ ومهدئ وسهل التحضير، قد يساعدك على الشعور بالخفة، خاصةً إذا كنت تعاني من الانتفاخ، كما أنه خيار ممتاز عندما ترغب في مشروب لذيذ بدون إضافة سكر.

أفضل وقت لتناوله: في الصباح، بعد الوجبات، أو في المساء بدون كافيين.

تنبيه بسيط: قد لا يناسبك إذا كنت عرضة للحموضة.

- ماء بذور الشيا

تمتص بذور الشيا الماء وتتحول إلى مادة هلامية، مما قد يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطو، وهذا يجعل ماء الشيا خيارًا عمليًا إذا كنت تعاني من مشكلة تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر.

أفضل وقت لشربه: منتصف الصباح أو قبل تناول الطعام.

المصدر health

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