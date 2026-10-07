فستان ناعم.. ملك أحمد زاهر رفقة خطيبها

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر ، صور جديدة لها رفقة خطيبها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة ملك أحمد زاهر

وتألقت ملك أحمد زاهر، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ملك أحمد زاهر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ملك أحمد زاهر، تسريحة بسيطة وناعمة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف ملك أحمد زاهر، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال إطلالتها .

ونعرض لكم صور الفنانة ملك أحمد زاهر