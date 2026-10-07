نسرين أمين تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

نشرت الفنانة نسرين أمين صوراً جديدة لها رفقة أصدقائها، عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة لافتة وجذابة.

إطلالة نسرين أمين

وأطلت نسرين أمين مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود والبني، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نسرين أمين في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين أمين أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ونعرض لكم صور الفنانة نسرين أمين