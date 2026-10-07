لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بالأحمر

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال لافته.

إطلالة نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الازرق، ونسقت معه توب باللون الابيض، وجاكيت كاجوال قصير باللون الاحمر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف نسرين طافش، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بالظهور بسلسلة بسيطة حول الرقبة لإكماب إطلالتها .

ونعرض لكم صور الفنانة نسرين طافش