تسلّم الأردن، اليوم السبت، من الدنمارك قطعتين أثريتين لتمثالين صغيرين مصنوعين من العظم، يعود تاريخهما إلى نحو 10 آلاف عام، ويُعدان من أقدم الأعمال الفنية المعروفة التي تجسد أشخاصا عاشوا على أرض المملكة.

وسلّمت وزيرة العلوم والتعليم العالي والشئون الرقمية الدنماركية كريستينا إيجلوند، القطعتين إلى وزير السياحة والآثار الأردني الدكتور عماد حجازين، خلال ندوة متخصصة بعنوان "التراث الأثري والحضاري في الأردن، ومواقع التراث العالمي، وتاريخ الاستيطان البشري المبكر"، نظمها المعهد الدنماركي في عمّان، بمشاركة وفد دنماركي ضم باحثين وأكاديميين ورؤساء جامعات.

وقالت إيجلوند إن تاريخ الأردن يمثل جزءا من تاريخ العالم، ويزخر بشواهد الحضارة الإنسانية، مشيرة إلى أن البلدين يتمتعان بإرث راسخ من التعاون العلمي، وأن علماء الآثار الأردنيين والدنماركيين عملوا معا على اكتشاف آثار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

وأعربت عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في الأردن، مؤكدة أن زيارة الوفد الدنماركي تأتي في إطار تقليد راسخ من التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالي علم الآثار وإدارة التراث الثقافي، اللذين يمثلان محور اهتمام رئيسيا للمعهد الدنماركي.

وأضافت أن إعادة إحدى القطع الأثرية الفريدة إلى الأردن تمثل مناسبة مهمة، نظرا لقيمتها التاريخية باعتبارها أحد أقدم الشواهد المعروفة على تجسيد الشكل البشري في المملكة.

وأوضحت أن هذه التماثيل الصغيرة تقدم لمحة عن مرحلة التحول نحو الاستقرار البشري، عندما بدأ الإنسان الانتقال تدريجيا من حياة الصيد وجمع الثمار إلى الاستقرار في مكان واحد، تمهيدا لظهور أولى المستوطنات الدائمة في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار الأردني الدكتور عماد حجازين أن استعادة القطعتين الأثريتين إلى موطنهما الأصلي تمثل مناسبة ذات دلالة خاصة، وتجدد الصلة بالماضي والهوية الثقافية للأردن، وبالتاريخ الاستثنائي للاستيطان البشري وتطوره في المنطقة.

وأعرب عن تقدير بلاده لحكومة الدنمارك والشركاء الأكاديميين والباحثين والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاز عملية الاستعادة، مشيرا إلى أن الندوة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للبحث العلمي المشترك والتبادل الأكاديمي والدراسات الأثرية ومبادرات صون التراث الثقافي.

وشدد حجازين على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في حماية التراث الثقافي وضمان إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، لافتا إلى أن الأردن يحتضن إرثا أثريا وحضاريا استثنائيا يمتد لآلاف السنين، بدءا من مجتمعات العصر الحجري الحديث التي أسهمت في نشأة الحضارة الإنسانية، وصولا إلى الحضارة النبطية ومواقع التراث العالمي البارزة، وفي مقدمتها مدينة البتراء.