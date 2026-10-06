/ممكن تعمليها يوميا.. 3 وصفات لعلاج الهالات السوداء في المنزل

تعد الهالات السوداء حول العينين من أمثر المشكلات الشائعة بين النساء وتتسبب في فساد إطلالتهن

ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاى اليكم مجموعة من الوصفات المنزلية التى تساعد في التخلص من الهالات السوداء.

العسل واللبن

يحتوى العسل على عناصر غذائية وفيتامينات تساعد على تنعيم البشرة والعناية بها، بينما يحتوي اللبن على حمض اللاكتيك الذي قد يساعد في تحسين نعومة البشرة ومظهرها.

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من اللبن.

طريقة الاستخدام:

اخلطي العسل واللبن في وعاء وضعيهما على المنطقة المحيطة بالعين.

اتركيه لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة ةاغسلي الوجه بالماء الفاتر.

يمكن تكرار الوصفة مرة يوميا.

زيت الخروع وزيت الزيتون

يساعد زيت الخروع يمكن على ترطيب البشرة وتحسين ملمسها، بينما يحتوي زيت الزيتون على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات .

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام:

اخلطي الزيتين بكميات متساوية وضعي الماسك على المنطقة المحيطة بالعين.

اتركيه لمدة ساعة تقريبا وامسحيه باستخدام منديل مبلل أو اغسلي الوجه.

يمكن تكرار الوصفة مرة يوميا.

زيت الأرجان وزيت ثمر الورد

زيت الأرجان غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، بينما يستخدم زيت ثمر الورد في العناية بالبشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة كبيرة من زيت ثمر الورد.

طريقة الاستخدام:

اخلطي الزيتين معا بكميات متساوية وضعيهما على المنطقة أسفل العين.

اتركي الوصفة لمدة ساعة تقريبا وامسحيها بمنديل مبلل أو اغسلي الوجه.

يمكن تكرار الوصفة مرة يوميا.