منتخب مصر للشباب يتأهل رسمياً لكأس أمم إفريقيا 2027 بـ غانا

تأهل منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا إلى كأس الأمم الإفريقية 2027 التى ستقام فى غانا بعد الفوز على منتخب الجزائر بهدفين دون، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد هيئة قناة السويس ،ضمن منافسات ، تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وأفتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 22، عن طريق محمود صلاح من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 84 ، عن طريق أنس رشدي بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس الجزائري.

وتلقى وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب للبطاقة الحمراء فى الشوط الثاني.

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب أمام الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، إياد مدحت، محمد عوض، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير، يونس الملاح، محمد حمد.

خط الهجوم: عمر العزب، محمد هيثم، محمود صلاح.



