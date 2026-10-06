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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.. منتخب مصر يضاعف النتيجة ويسجل الثاني ضد الجزائر

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
حسن العمدة

أحرز منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا الهدف الثاني فى شباك منتخب الجزائر من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد هيئة قناة السويس فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات ،ضمن منافسات ، تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين مواليد 2007، المقرر إقامتها في غانا.

وجاء هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 84 ، عن طريق أنس رشدي بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس الجزائري.

وأفتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 22، عن طريق محمود صلاح من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتلقى وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب للبطاقة الحمراء فى الشوط الثاني.

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب أمام الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، إياد مدحت، محمد عوض، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير، يونس الملاح، محمد حمد.

خط الهجوم: عمر العزب، محمد هيثم، محمود صلاح.

ويحتل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويكفيه التعادل أو الفوز من أجل حسم تأهله رسميًا إلى النهائيات القارية، برفقة منتخب المغرب متصدر المجموعة.

أما منتخب الجزائر يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحتاج إلى تحقيق الفوز ولا بديل أمامه عن حصد النقاط الثلاث، من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل وانتزاع بطاقة الصعود من منتخب مصر.
 

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