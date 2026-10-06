حمزة عبد الكريم يعود لتدريبات برشلونة بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

عاد حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، إلى تدريبات فريق برشلونة الإسباني، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، والتي شهدت مشاركة اللاعب مع الفراعنة خلال الأيام الماضية.

حمزة عبد الكريم

وانتظم حمزة عبد الكريم في تدريبات برشلونة عقب عودته إلى إسبانيا، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم مع الفريق الكتالوني، بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني.

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، وشارك مع الفراعنة في المواجهات الأخيرة، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي عودة مهاجم منتخب مصر إلى تدريبات برشلونة في ظل سعيه لمواصلة التطور والحصول على فرص أكبر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ظهوره مع المنتخب الوطني.

ويستعد برشلونة لاستئناف مبارياته عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يركز الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة من منافسات الموسم.

ومن المنتظر أن يواصل حمزة عبد الكريم تدريباته مع برشلونة خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للمباريات القادمة، بعد إغلاق ملف مشاركته مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.