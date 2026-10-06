الزمالك يكشف حقيقة خلاف حسام الزناتي مع معتمد جمال

نفى مصدر داخل نادي الزمالك صحة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن رفض حسام الزناتي، المرشح لمنصب المدير الرياضي بالقلعة البيضاء، استمرار معتمد جمال، المدير الفني للفريق، في منصبه خلال الفترة المقبلة.

الزمالك

وأكد المصدر، وفقًا لما نقله الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الزناتي لم يتحدث مع مجلس إدارة الزمالك بشأن مستقبل معتمد جمال أو طلب رحيله.

وأوضح المصدر أن حسام الزناتي من أكبر الداعمين لاستمرار معتمد جمال في منصبه، لافتًا إلى تواجده في مباراة الزمالك أمام الشرقية الودية، في إطار دعمه للجهاز الفني والفريق.

وشدد المصدر على أن تداول مثل هذه الأخبار يأتي بهدف التأثير على الفريق قبل مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن النادي لن يصمت أمام هذه الشائعات، وسيعمل على التصدي لها.

وحذر المصدر من محاسبة كل من يساهم في نشر أخبار غير صحيحة عن النادي، مؤكدًا أن الهدف خلال الفترة الحالية هو توفير أجواء مستقرة للجهاز الفني واللاعبين، من أجل التركيز وتحقيق النتائج المرجوة، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة.