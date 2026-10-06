موندو ديبورتيفو: تأثير فليك يظهر بوضوح في أداء منتخب إسبانيا

سلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على المستوى المميز الذي يقدمه المنتخب الإسباني خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن أسلوب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، بدأ يترك تأثيرًا واضحًا على أداء «لا روخا»، في ظل وجود عدد كبير من لاعبي الفريق الكتالوني ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب.

ويواصل المنتخب الإسباني، تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، تقديم مستويات قوية رغم فترات التوقف الدولي المتباعدة، حيث وصل الفريق إلى 42 مباراة متتالية دون هزيمة، في سلسلة تعكس حالة الاستقرار الفني التي يعيشها المنتخب خلال السنوات الأخيرة.

أسلوب فليك حاضر داخل المنتخب الإسباني

وترى «موندو ديبورتيفو» أن وجود مجموعة كبيرة من لاعبي برشلونة داخل صفوف المنتخب الإسباني أسهم في انتقال بعض الأفكار الفنية التي يعتمد عليها فليك إلى «لا روخا».

ويأتي لامين يامال في مقدمة اللاعبين الذين يعكسون هذا التأثير، بعدما واصل تقديم مستويات لافتة مع المنتخب الإسباني، مؤكدًا قدرته على صناعة الفارق وحسم المباريات، في امتداد للمستويات التي يقدمها بقميص برشلونة.

ولا يقتصر حضور لاعبي برشلونة على يامال، إذ يضم المنتخب الإسباني مجموعة من العناصر الأساسية في مشروع فليك، وهو ما يمنح الفريق قدرًا من الانسجام، خاصة مع تشابه بعض الأفكار التكتيكية التي يتدرب عليها اللاعبون مع ناديهم والمنتخب.

تألق لاعبي برشلونة مع منتخبات بلادهم

ولم يقتصر تألق لاعبي برشلونة خلال فترة التوقف الدولي على المنتخب الإسباني، إذ ظهر عدد من لاعبي الفريق الكتالوني بصورة مميزة مع منتخبات بلادهم.

وسجل جواو كانسيلو هدفًا مع المنتخب البرتغالي، فيما أحرز رودري هدفًا بقميص إسبانيا، بينما سجل أنتوني غوردون في مواجهة المنتخب الإسباني.

وفي المقابل، عاد البرازيلي رافينيا من أستراليا مبكرًا وخضع للفحوصات الطبية، في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الإسباني لخوض مباراته الأخيرة أمام كرواتيا خلال فترة التوقف الحالية.

وترى الصحيفة الكتالونية أن استمرار لاعبي برشلونة في تقديم مستويات قوية مع منتخبات بلادهم يعكس حالة التطور التي يعيشها الفريق تحت قيادة هانزي فليك، إلى جانب التأثير المتزايد لعناصره على المستوى الدولي.

برشلونة يستعد لاستئناف منافسات الدوري

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، يستعد برشلونة للعودة إلى منافسات الدوري الإسباني، حيث يواجه خيتافي يوم السبت، في مباراة يسعى خلالها الفريق إلى الحفاظ على فارق النقاط الست مع ريال مدريد، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الكلاسيكو يوم 25 أكتوبر.

ويأمل برشلونة في مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب مواجهة ريال مدريد التي قد تمثل محطة مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وفي سياق آخر، تطرقت «موندو ديبورتيفو» إلى الجدل المتواصل حول قضية نيغريرا، مشيرة إلى أن ريال مدريد قدم أكثر من 50 ألف صفحة ومقطع فيديو إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضمن ملف القضية.

وترى الصحيفة أن المنافسة بين برشلونة وريال مدريد لا ينبغي اختزالها في القرارات التحكيمية أو الملفات المثارة خارج المستطيل الأخضر، مشددة على أهمية الجانب الفني في تقييم مستوى الفريقين.

وبحسب رؤية الصحيفة الكتالونية، فإن برشلونة يمتلك حاليًا مجموعة شابة وسريعة تتمتع بدرجة كبيرة من الانسجام، بينما ترى أن ريال مدريد لا يظهر بالمستوى نفسه من التجانس بين عناصره، لتخلص إلى أن الفارق الحقيقي بين الفريقين يبقى مرتبطًا بما يقدمه كل فريق داخل أرض الملعب.