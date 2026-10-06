الاتفاق اكتمل والإعلان قريبًا.. برشلونة يمدد عقد رافينيا حتى 2030

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن توصل نادي برشلونة إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي رافينيا، بشأن تمديد عقده مع الفريق الكتالوني، ليستمر ضمن صفوف النادي حتى يونيو 2030.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق بين برشلونة ورافينيا وممثليه ومحاميه قد اكتمل بالفعل، ولم يتبق سوى استكمال الإجراءات الورقية والإدارية، قبل الإعلان الرسمي عن تمديد التعاقد.

ويأتي قرار برشلونة بالاحتفاظ بخدمات رافينيا لفترة طويلة، في ظل المكانة التي أصبح يحظى بها اللاعب داخل الفريق، بعدما تحول إلى أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة النادي خلال الفترة الماضية.

ونجح الجناح البرازيلي في فرض نفسه بقوة داخل صفوف برشلونة، بفضل المستويات التي يقدمها، إلى جانب دوره المؤثر في الجانب الهجومي، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص لزملائه.

وترى إدارة برشلونة أن استمرار رافينيا يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الفريق، خاصة في ظل الاعتماد الكبير عليه ضمن مشروع النادي خلال السنوات المقبلة.

وبحسب «سبورت»، فإن الإعلان الرسمي عن تمديد عقد رافينيا حتى يونيو 2030 بات قريبًا، بمجرد الانتهاء من جميع التفاصيل والإجراءات الورقية الخاصة بالعقد الجديد.