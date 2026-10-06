مودريتش يطمئن جماهير ريال مدريد: لا داعي للذعر رغم تأخرنا عن برشلونة

وجّه الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق ولاعب ميلان الحالي، رسالة طمأنة إلى جماهير الفريق الملكي، مؤكدًا أن فارق النقاط مع برشلونة في بداية الموسم لا يستدعي القلق، في ظل امتلاك ريال مدريد عناصر مميزة ومدربًا جديدًا قادرًا على قيادة الفريق للمنافسة.

مودريتش: ريال مدريد قادر على المنافسة على جميع الألقاب

وقال مودريتش، في تصريحات لقناة «تيلي ديبورتي» قبل مواجهة إسبانيا وكرواتيا: «إنها بداية الموسم، وأعتقد أن ريال مدريد، مع مدرب جديد، يمتلك فريقًا من الطراز الرفيع، ومستعدًا للمنافسة على جميع الألقاب، كما هو الحال دائمًا».

وشدد النجم الكرواتي على ضرورة عدم الاستعجال في الحكم على مستوى ريال مدريد أو فرصه في المنافسة، خاصة أن الموسم لا يزال في بدايته، مؤكدًا أن فارق النقاط الحالي أمام برشلونة يمكن تعويضه خلال المباريات المقبلة.

رسالة مودريتش لجماهير ريال مدريد

وأضاف أسطورة ريال مدريد: «لا داعي للذعر أو الاعتقاد بأن كل شيء قد انتهى لمجرد أن برشلونة متقدم بـ6 نقاط».

وأكد مودريتش ثقته الكبيرة في قدرة الفريق الملكي على العودة إلى المنافسة، مشيرًا إلى أن جودة قائمة اللاعبين والجهاز الفني تمنح ريال مدريد فرصة قوية لتحقيق أهدافه خلال الموسم.

مودريتش يثق في قدرة ريال مدريد على قلب الأمور

واختتم مودريتش تصريحاته قائلًا: «بفضل التشكيلة واللاعبين والمدرب الذي يمتلكونه، يستطيع ريال مدريد قلب الأمور وتحقيق موسم ناجح».

وتأتي تصريحات مودريتش في ظل بداية الموسم التي شهدت تأخر ريال مدريد عن برشلونة بفارق 6 نقاط، إلا أن النجم الكرواتي يرى أن الوقت لا يزال مبكرًا، وأن الفريق الملكي يمتلك المقومات اللازمة للعودة إلى المنافسة على البطولات.