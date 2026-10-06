أرسنال يجهز 100 مليون يورو لخطف نجم يوفنتوس من ريال مدريد

يبدو أن أرسنال مستعد للدخول بقوة في سباق التعاقد مع التركي كينان يلدز، نجم يوفنتوس، بعدما كشفت تقارير عن تحرك محتمل من النادي الإنجليزي لتقديم عرض ضخم خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب موقع "TMW"، يدرس أرسنال تقديم عرض تصل قيمته إلى 100 مليون يورو، في محاولة لحسم الصفقة، خاصة مع وجود منافسة من ريال مدريد الذي يراقب اللاعب التركي أيضًا.

ويبلغ يلدز 21 عامًا، ونجح خلال الفترة الماضية في تثبيت نفسه كأحد أبرز المواهب الهجومية في صفوف يوفنتوس، مستفيدًا من قدرته على صناعة الخطورة واللعب في أكثر من مركز، سواء كجناح أيسر أو خلف المهاجم.

ويرى مسؤولو أرسنال أن خصائص اللاعب تتناسب مع أفكار ميكيل أرتيتا، في ظل بحث الفريق عن حلول هجومية جديدة تحافظ على قوة قائمته وتمنحه المزيد من الخيارات في الخط الأمامي.

في المقابل، لا يعتزم يوفنتوس التفريط بسهولة في أحد أبرز عناصر مشروعه، خاصة أن النادي مدد عقد يلدز مؤخرًا ليستمر داخل ملعب أليانز حتى عام 2030.

لكن موقف النادي الإيطالي قد يتغير تحت ضغط العوامل الاقتصادية، وتحديدًا في حال فشل يوفنتوس في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خسارة عوائد مالية مهمة ويفتح الباب أمام دراسة العروض الكبرى.

وبذلك، قد تتحول صفقة يلدز إلى واحدة من أبرز الصفقات المنتظرة في سوق الانتقالات، في ظل صراع محتمل بين أرسنال وريال مدريد على موهبة يوفنتوس التركية.