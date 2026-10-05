صحيفة تكشف موقف مبابي من مواجهة ريال مدريد وفياريال بعد إصابته

تلقى ريال مدريد دفعة إيجابية بشأن موقف نجمه الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة في مواجهة فياريال، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

كان مبابي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب فرنسا أمام تركيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، ليغادر معسكر منتخب بلاده بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي كشفت عن وجود تمدد مفرط في المحفظة الخلفية للركبة اليسرى.

وعاد المهاجم الفرنسي إلى العاصمة الإسبانية صباح اليوم، لكنه لم يلحق بالحصة التدريبية لريال مدريد، التي انطلقت قبل وصوله إلى مدريد.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، من المنتظر أن يتوجه مبابي إلى مركز تدريبات ريال مدريد في فالديبيباس خلال اليوم، من أجل مواصلة برنامجه التأهيلي والعمل على استعادة جاهزيته البدنية.

وأكدت الصحيفة أن الإصابة التي تعرض لها مبابي لن تمنعه من المشاركة أمام فياريال، ليصبح اللاعب مرشحًا للحاق بالمباراة المرتقبة.

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لريال مدريد على مبابي بشكل أساسي في اللقاء، خاصة في ظل أهمية المواجهة للفريق في صراع المنافسة على صدارة الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لاستضافة فياريال يوم 10 أكتوبر الجاري، قبل أن يواجه إشبيلية، ثم يحل ضيفًا على برشلونة في مواجهة الكلاسيكو المقرر إقامتها يوم 25 أكتوبر على ملعب كامب نو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخرًا بفارق ست نقاط عن برشلونة، ما يزيد من أهمية المرحلة المقبلة للفريق الملكي في سباق المنافسة على اللقب.