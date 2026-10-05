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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس عاصمة مصر| الزمالك يستعين بالناشئين أمام زد «القائمة كاملة»

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته أمام زد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر»، وسط اعتماد الجهاز الفني على مجموعة كبيرة من لاعبي قطاع الناشئين.

وقرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاستعانة بعدد من العناصر الشابة خلال اللقاء، على أن يتولى إبراهيم صلاح، المدرب العام، قيادة الفريق في المباراة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك وزد، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

11 لاعبًا من قطاع الناشئين

وتضم قائمة اللاعبين الشباب المنتظر تواجدهم مع الفريق استعدادًا للمباراة 11 لاعبًا، وهم:

خالد السيد – مدافع فريق 2007.

محمد أسامة – مدافع فريق 2007.

معاذ محمد – مدافع فريق 2007.

أحمد لملوم – مدافع فريق 2009.

عزت محمد – ظهير أيسر فريق 2009.

عمر يسري – ظهير أيسر فريق 2007.

زياد مدحت – لاعب وسط فريق 2007.

ياسين موسى – لاعب وسط فريق 2009.

أحمد حسن – جناح أيمن فريق 2007.

ياسين مصطفى – جناح أيسر فريق 2010.

أحمد إبراهيم – مهاجم فريق 2009.

كما يدخل الثنائي محمد ونيس لاعب وسط فريق 2007، وحسام عاشور التقي جناح فريق 2007، حسابات الجهاز الفني للمباراة؛ بعدما سبق لهما التواجد مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

عناصر أخرى تنتظر موقفها

ويتواجد أيضًا أحمد صفوت لاعب وسط فريق 2009، وأدهم حسيب مهاجم فريق 2009، ضمن حسابات الجهاز الفني، بعدما تم قيدهما في القائمة الإفريقية للزمالك.

وكان الثنائي قد تواجدا مع منتخب مصر مواليد 2009 خلال مشاركته في دورة الصداقة بسويسرا، قبل العودة إلى القاهرة والانضمام إلى تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة زد.

ومن المنتظر أن يلتحق محمد فرج، الظهير الأيمن لفريق 2007، بمعسكر الزمالك غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء مهمته مع منتخب مصر مواليد 2007 في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

موقف عمر عبد العزيز ومحمد حمد

ويترقب الجهاز الفني أيضًا موقف الثنائي عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق 2007، ومحمد حمد، الجناح الهجومي لفريق 2007، بعدما تم تصعيدهما إلى الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

ويتحدد موقف اللاعبين من المشاركة أمام زد وفقًا لمدى مشاركتهما مع منتخب مصر أمام الجزائر، غدًا الثلاثاء، ضمن تصفيات شمال إفريقيا.

وفي حال مشاركة الثنائي مع المنتخب، سيكون من الصعب الاعتماد عليهما أساسيًا أمام زد، مع إمكانية تواجد عمر عبد العزيز على مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة القائمة النهائية التي ستدخل معسكر الفريق في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لمواجهة زد، قبل التحول إلى التحضير لمباراة القمة أمام الأهلي.

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