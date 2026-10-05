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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فن اللامبالاة.. لاعب الأهلي يثير الجدل في أحدث ظهور على انستجرام

احمد عيد
احمد عيد
سارة عبد الله

شارك أحمد عيد، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أحمد عيد عبر خاصية الاستوري، داخل سيارته حاملا كتاب فن اللامبالاة، وربط البعض الصورة بأزمته مع النادي الأهلي.

وكشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عن تطورات أزمة أحمد عيد، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، بعد تمسك اللاعب بموقفه من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

الأهلي

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "أحمد عيد يصعّد الأزمة مع الأهلي، ويرفض الخروج للإعارة، ويشترط فسخ التعاقد بالتراضي أو الحصول على مستحقاته كاملة".

وأضاف: "تطور جديد شهدته أزمة أحمد عيد داخل النادي الأهلي، بعدما تمسك اللاعب بالحصول على إجمالي قيمة عقده كاملًا للموافقة على الرحيل نهائيًا عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية".

وتابع: "أحمد عيد رفض بشكل قاطع جميع الحلول المطروحة من إدارة التخطيط، وفي مقدمتها خيار الإعارة لأحد أندية الدوري الممتاز من أجل الحصول على فرصة المشاركة بانتظام، وأصر على البقاء أو الحصول على مستحقاته المالية المتبقية كاملة في حالة فسخ العقد".

انستجرام أحمد عيد النادي الأهلي

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