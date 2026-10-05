اعلامي: أحمد عيد يطلب فسخ عقده مع الأهلي ويرفض الإعارة

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تطورات أزمة أحمد عيد، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، بعد تمسك اللاعب بموقفه من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "أحمد عيد يصعّد الأزمة مع الأهلي، ويرفض الخروج للإعارة، ويشترط فسخ التعاقد بالتراضي أو الحصول على مستحقاته كاملة".

وأضاف: "تطور جديد شهدته أزمة أحمد عيد داخل النادي الأهلي، بعدما تمسك اللاعب بالحصول على إجمالي قيمة عقده كاملًا للموافقة على الرحيل نهائيًا عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية".

وتابع: "أحمد عيد رفض بشكل قاطع جميع الحلول المطروحة من إدارة التخطيط، وفي مقدمتها خيار الإعارة لأحد أندية الدوري الممتاز من أجل الحصول على فرصة المشاركة بانتظام، وأصر على البقاء أو الحصول على مستحقاته المالية المتبقية كاملة في حالة فسخ العقد".

وقال: "إدارة الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني تسعى للوصول إلى حل ودي مع اللاعب وإنهاء الملف دون تحميل خزينة النادي أعباء مالية إضافية، خاصة قبل غلق باب القيد".