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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسم الجدل قبل مواجهة الزمالك.. الجيش الرواندي يكشف موقفه من الصفقات

الجيش الرواندي
الجيش الرواندي
حسن العمدة

حسم نادي الجيش الرواندي الجدل بشأن إمكانية تدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصدر النادي الرواندي بيانًا رسميًا عبر موقعه، نفى خلاله وجود أي اتجاه لدى إدارة الفريق للتعاقد مع لاعبين جدد في الوقت الحالي، مؤكدًا أن التركيز ينصب بشكل كامل على الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

الجيش الرواندي ينفي التعاقد مع صفقات جديدة

وأكد النادي أن الجهاز الفني والإدارة لا يعملان حاليًا على ضم عناصر جديدة إلى صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي مواصلة التحضيرات وخوض المباريات المقبلة بأفضل جاهزية ممكنة.

ويستعد الجيش الرواندي لمواجهة الزمالك في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي من المسابقة القارية.

مشوار الجيش الرواندي والزمالك

وكان الجيش الرواندي قد حجز مقعده في دور الـ32 بعدما تخطى عقبة إيجلز الكونغولي، عقب تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، تأهل الزمالك إلى الدور ذاته بعد تخطيه فريق إي إس بورت بطل جيبوتي، بالفوز عليه بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراتي الزمالك والجيش الرواندي

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في مباراة الذهاب يوم 16 أكتوبر الجاري، على ملعب «أماهورو كيجالي» في العاصمة الرواندية كيجالي.

بينما يستضيف الزمالك مباراة الإياب أمام بطل رواندا يوم 24 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا.

نادي الجيش الرواندي الجيش الرواندي الزمالك دوري أبطال أفريقيا

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