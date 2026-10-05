مدرسة غير متوقعة.. اتحاد الكرة يعلن عن حكم قمة الزمالك والأهلي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، عن اختيار طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة الزمالك والأهلي، المقررة إقامتها في الدوري الممتاز، يوم الأحد المقبل.

اتحاد الكرة يعلن عن حكم قمة الزمالك والأهلي في الدوري، وجاءت كالتالي:

حكم الساحة: رادي أوبريونوفيتش



المساعد الأول: يوري برابروتنيك



المساعد الثاني: جريجا كورديز



الحكم الرابع: دافيد شمايتس



حكم تقنية الفيديو (VAR): ماتي يوج



الحكم المساعد لتقنية الفيديو (AVAR): دافيد جابروفيتش

ويُعد الحكم الدولي السلوفيني رادي أوبريونوفيتش من حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو حكم دولي منذ عام 2017.

وكانت آخر مباراة دولية للمنتخبات أدارها أوبريونوفيتش، هي مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت يوم 28 سبتمبر 2026.