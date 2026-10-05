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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يرفع شعار الاستعداد للقمة.. معسكر مغلق حتى مواجهة الأهلي

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدخول في معسكر مغلق بداية من غدٍ الثلاثاء، وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة الأهلي المرتقبة في مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للزمالك انتظام اللاعبين في المعسكر قبل مواجهة الأهلي، بهدف زيادة معدلات التركيز وفرض حالة من الهدوء داخل الفريق، خاصة مع أهمية المباراة ورغبة الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمواجهة.

الزمالك يرفع درجة الاستعداد للقمة

ومن المنتظر أن يواصل الفريق تدريباته خلال فترة المعسكر، مع تركيز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية، بالإضافة إلى العمل على علاج الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية.

كما يسعى الجهاز الفني للاستقرار على التشكيل والخطة المناسبة لخوض مباراة القمة، مع متابعة الحالة البدنية والفنية لجميع اللاعبين قبل اللقاء.

تركيز كامل قبل مواجهة الأهلي

ويأتي قرار الدخول في معسكر مغلق ضمن خطة الزمالك لإبعاد اللاعبين عن أي مؤثرات خارجية، والحفاظ على أعلى درجات التركيز قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويحظى لقاء القمة بأهمية كبيرة لدى جماهير الزمالك، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا وبدنيًا لخوض المباراة بأفضل جاهزية ممكنة.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر المغلق حتى موعد مباراة الأهلي، على أن يضع الجهاز الفني الرتوش الأخيرة على خطة اللقاء خلال الأيام المتبقية قبل القمة.

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