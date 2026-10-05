شوبير لـ الزمالك: يجب عدم تكرار أزمة عبدالحميد معالي.. لا يوجد هزار مع الفيفا

وجه الاعلامي أحمد شوبير رسالة لنادي الزمالك بعد أزمة لغة قضية عبدالحميد معالي لاعب الفريق السابق.

وقال شوبير في تصريحات إذعية : نصيحة للناس في الزمالك ابتعدوا عن تكرار الخطأ الكارثي الخاص بأزمة قضية عبدالحميد معالي والرسالة بالانجليزي وطبها بالفرنساوي

وواصل: الفيفا محدش بيهزر معاها، هزر مع اتحاد الكورة والناس بيقبلوا الهزار لكن الفيفا مبيهزروش، الفيفا لما لقوك بتهزر راح هابدك غرامة 600 الف دولار ومفيش في امل فيها تتشال

وأوضح: ايقاف القيد التأديبي فرص انه يتشال بقت مش موجودة فالزمالك هيكمل الموسم باللعيبة دي، مينفعش يا جماعة نادي كبير يدار بالطريقة دي، 600 الف دولار عشان ترجمة، حرام يعني هو الزمالك ناقص.