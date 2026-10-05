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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي كريم عبد المحسن كواليس أزمة محمد صلاح مع حسام حسن في المنتخب، وأسباب تخلف صلاح عن مواجهتي جنوب السودان وجنوب أفريقيا.


وقال كريم عبد المحسن، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «صلاح زعل علشان تم استبداله، وهذه ثالث مرة يتم فيها استبدال صلاح مبكرًا من جانب حسام حسن».


وأضاف: «اللاعبون صعدوا إلى الغرف بعدما تناولوا العشاء عقب مباراة أنجولا، ثم توجه حسام حسن إلى اللاعبين وقال لهم إنهم فعلوا ما عليهم في المباراة».


وتابع: «عقب حديث حسام حسن مع اللاعبين، توجه إلى صلاح بالحديث وقال له: "عاوز تقول حاجة يا صلاح؟"، فكان رد صلاح: "لا يا كابتن"، ثم اجتمع صلاح وحسام حسن على انفراد».


وأوضح: «صلاح طلب خلال هذه الجلسة ألا يلعب مباراة السودان، وحسام حسن وافق، واحتضن كل منهما الآخر، وفي صباح اليوم التالي غادر صلاح معسكر المنتخب».
وأشار: «فيما بعد، علم صلاح أن هناك فيروسات وأوبئة منتشرة في جنوب السودان، وعندما غادر إلى إنجلترا كان حريصًا على ارتداء كمامة واقية؛ لأنه سيقابل نجله في إنجلترا».


وأكد: «بالتأكيد، صلاح زعل من التغيير في مباراة أنجولا، لكن الأمور لم تتخطَّ هذه النقطة».
وشدد: «لم يحدث أي تجاوز من جانب الجهاز الفني، وخاصة إبراهيم حسن، في مواجهة محمد صلاح ولاعبي المنتخب».


وأتم: «لكن الشيء الرئيسي الذي جعل صلاح يشعر بالضيق هو تغييره في ظل تألقه مع طرابزون في الدوري التركي».

حسام حسن محمد صلاح منتخب مصر اخبار الرياضة

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