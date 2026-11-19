نجحت جامعة الإسكندرية في الاحتفاظ بشهادة نظم إدارة الجودة الدولية ISO 9001:2015 للعام الثاني عشر على التوالي، بعد اجتياز أعمال المراجعة الخارجية التي أجرتها شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو، والتي استمرت على مدار يومين، للتأكد من مدى التزام مختلف إدارات الجامعة بتطبيق معايير الجودة الدولية.

جاء ذلك عقب إعلان نتائج أعمال المراجعة خلال الجلسة الختامية، التي شهدت توصية فريق المراجعين باستمرار احتفاظ الجامعة بالشهادة لعام جديد، تقديرًا لمستوى تطبيق منظومة الجودة والجهود المبذولة لتطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات.

وكان الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، قد استقبل فريق المراجعين، واستعرض خلال اللقاء أجندة الزيارة وأهدافها، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم الدعم اللازم لإنجاح أعمال المراجعة، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية لتحول الجامعة إلى جامعة من الفئة الأولى (Tier 1)، ذكية ومستدامة.

وأكد رئيس الجامعة، أن ترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر يمثل أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات، مشيرًا إلى استمرار العمل على تنفيذ خطة التحول بما يعزز مكانة الجامعة وقدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

إشادة بمنظومة الجودة

وخلال الجلسة الختامية، أعلن المهندس عمرو الحلو، رئيس فريق المراجعين، نتائج أعمال الفحص، مشيدًا بمستوى تطبيق منظومة الجودة داخل الجامعة وارتفاع الوعي المؤسسي لدى العاملين، فضلًا عن الجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات، وأوصى باستمرار الاحتفاظ بشهادة ISO 9001:2015 لعام آخر.

وشهدت الجلسة حضور الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأمناء المساعدين، وأعضاء فريق الجودة، ومديري العموم والإدارات ومنسقي الجودة، وعدد من العاملين بالجامعة.

من جانبها، أكدت الدكتورة عفاف العوفي، أن استمرار الاحتفاظ بالشهادة للعام الثاني عشر يعكس التزام الجامعة بتطوير منظومة العمل الإداري وفق المعايير الدولية، ويدعم توجهها نحو تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا (Tier 1)، موجهة الشكر إلى فرق الجودة والأمناء المساعدين ومديري الإدارات والعاملين بالجامعة على جهودهم خلال مراحل الإعداد والمراجعة.

مراحل المراجعة والتقييم

وأوضح الدكتور كمال متولي، مسؤول جودة الجهاز الإداري بالجامعة، أن تجديد الشهادة جاء نتيجة مراحل من الإعداد والتأهيل لمختلف الإدارات، بالتعاون بين إدارة توكيد الجودة وفرق الجودة بالقطاعات المختلفة، بما أسهم في رفع كفاءة منظومة العمل الإداري ونشر ثقافة الجودة.

وتضمنت أعمال المراجعة فحص الوثائق والسجلات، وتنفيذ زيارات ميدانية وإجراء مقابلات مع العاملين بمختلف إدارات الجامعة، للتحقق من كفاءة تطبيق منظومة الجودة ومدى الالتزام بمتطلبات المواصفة الدولية.

يُذكر أن جامعة الإسكندرية حصلت لأول مرة على شهادة نظم إدارة الجودة ISO 9001:2008 في مايو 2015، واستمرت في تجديدها خلال عامي 2016 و2017، ثم انتقلت اعتبارًا من عام 2018 إلى المواصفة الدولية المحدثة ISO 9001:2015، لتواصل الاحتفاظ بالاعتماد الدولي على مدار 12 عامًا متتالية.