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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يحسم موقفه من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد ودية جنوب أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف مجلس إدارة الاتحاد من الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عقب انتهاء معسكر الفراعنة الأخير، والذي شهد خوض عدد من المباريات خلال فترة التوقف الدولي.

وأكدت المصادر أن نتيجة مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا الودية، والتي انتهت بخسارة الفراعنة، لن يكون لها أي تأثير على موقف الجهاز الفني، مشيرة إلى أن اتحاد الكرة لا يتعامل مع نتيجة مباراة ودية واحدة باعتبارها معيارًا لتقييم مستقبل الجهاز الفني.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد لن يفتح أي تحقيقات بشأن ما تردد عن قيام الجهاز الفني بتوجيه سباب إلى بعض اللاعبين، بسبب عدم وجود أي دليل يؤكد صحة هذه الادعاءات، وبالتالي لا توجد أسباب تستدعي اتخاذ إجراءات رسمية في هذا الملف.

وأضافت أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، سيعقد اجتماعًا مع حسام حسن وإبراهيم حسن خلال الفترة المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنتخب الوطني، إلى جانب طلب تقرير شامل من الجهاز الفني يتضمن تفاصيل ما حدث داخل معسكر الفراعنة، والأحداث التي شهدها خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن أبو ريدة سيناقش الجهاز الفني في وقائع محددة خلال الاجتماع، في إطار حرص الاتحاد على الوقوف على حقيقة ما جرى داخل المنتخب، ووضع الأمور في نصابها الصحيح بعيدًا عن أي أزمات أو خلافات.

وشددت المصادر على أن الاجتماع المرتقب يأتي في إطار العلاقة الطبيعية بين اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، وأن الهدف منه الوصول إلى رؤية واضحة بشأن المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتباط المنتخب باستحقاقات مهمة خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الفنية والإدارية، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام بالأطر والقواعد المنظمة للعمل داخل المنتخب الوطني.

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