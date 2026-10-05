الزمالك ينتظر حسام الزناتي لحسم مصير 9 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم

قالت الإعلامية دينا سليم، إن نادي الزمالك يؤجل فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، بسبب انتظار تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي بشكل رسمي، ليتولى مسؤولية هذا الملف ووضع التصور النهائي لمستقبل اللاعبين.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"وتفضل إدارة الزمالك أن يكون الزناتي صاحب القرار في ملف التجديدات، بالتنسيق مع الجهاز الفني ومجلس الإدارة، خاصة أن المدير الرياضي سيكون مسؤولا عن تحديد احتياجات الفريق وتقييم موقف كل لاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية".

واختتمت: "وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري: أحمد فتوح، عبدالله السعيد، عمر جابر، ناصر منسي، المهدي سليمان، محمد عواد، سيف فاروق جعفر، مصطفى الزناري ويوسف وائل، ومن المقرر بدء التحرك في هذا الملف عقب حسم تعيين الزناتي رسميًا".

مباراة الزمالك القادمة

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباريات كأس عاصمة مصر ومسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الأربعاء المقبل الموافق7 أكتوبر الجاري على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.