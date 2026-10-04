الشرقية إنبي يفوز على الزمالك 2-1 وديا

خسر فريق الزمالك أمام نظيره الشرقية إنبي بنتيجة 1-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "بتروسبورت"، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الشرقية إنبي، محمود كهربا ومحمد النحاس، فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد لاعبه أحمد عبد الرحيم "إيشو".

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، "محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري ومحمود بنتايج في الدفاع، أحمد ربيع ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" في الوسط، وأحمد شريف في الهجوم".

وفي الشوط الثاني، أشرك معتمد جمال المدير الفني للزمالك كل من: “ناصر منسي ومحمد عواد ومحمد إسماعيل وحسام أشرف وأحمد الجفالي ومحمد ونيس والسيد أسامة”.