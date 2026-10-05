ناقد رياضي يكشف سبب رئاسة عبدالناصر محمد لبعثة الزمالك في رواندا

كشف الناقد الرياضي محمد عصام عن سفر بعثة الزمالك لرواندي لمواجهة فريق الجيش ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون عضو مجلس إدارة رئيسا للبعثة.

وقال محمد عصام في تصريحاته مع هاني حتحوت: الكابتن عبد الناصر محمد، مدير الكرة هو رئيس البعثة ، وأذكر إنها حدثت في الزمالك من فترة، كابتن إسماعيل يوسف، حينما كان مدير كرة، كان في مرة أيام أزمات الزمالك كان رئيس بعثة.

وأوضح : بعض أعضاء مجلس الإدارة عندهم ارتباطات شخصية، وبالتالي لن يكونوا موجودين مع الفرقة خلال الفترة المقبلة أو لن يستطيعوا السفر.

وواصل :سبب اختيار عبدالناصر محمد أنه ومن فترة قريبة كابتن عبد الواحد السيد، حينما كان مدير كرة، سافر رئيسًا للبعثة في أحد المباريات الأفريقية، موضوع عادي ويحدث بدون أزمة أو مشكلة بخصوص الموضوع ده، أو بقى عشان أكون صريح أكتر، مفيش أزمة ما بين أعضاء مجلس الإدارة أو مفيش أي أزمات.

وأردف : ولا يوجد شئ يمنعهم من السفر، هي ارتباطات شخصية كلها، وبالتالي تم الاستقرار على كابتن عبد الناصر محمد.

واختتم محمد عصام تصريحاته قائلا :الارتباطات الشخصية كانت السبب وراء عدم عقد اجتماع مجلس إدارة الأربعاء الماضي وتسببت أيضا في تأجيل أكثر من اجتماع خلال شهرين الأخيرة كانت الثالثة.