فحص بالرنين للاعب الزمالك بعد إصابته أمام الشرقية إنبي

قالت الإعلامية دينا سليم إن محمد إبراهيم لاعب الزمالك تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة الشرقية إنبي الودية التي انتهت بفوز الفريق البترولي على الأبيض بهدفين مقابل هدف.



وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"اللاعب سيخضع لإشعة رنين غدا لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق وموقفه من مباراة الأهلي".

مباراة الزمالك القادمة

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباريات كأس عاصمة مصر ومسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الأربعاء المقبل الموافق7 أكتوبر الجاري على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.