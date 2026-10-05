حمادة المصري: يجب لم الشمل لإنقاذ الإسماعيلي.. والأهلي والزمالك تحت ضغط قبل القمة

أكد حمادة المصري، نجم منتخب مصر السابق، ضرورة توحيد الصفوف داخل النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل دعم الفريق ومساعدته على تجاوز الأزمات التي يمر بها.

قال المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الإسماعيلي يعاني من أزمات متتالية على مدار السنوات العشر الماضية، وهو ما أثر بصورة واضحة على وضع النادي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع أبنائه والعمل من أجل مصلحة النادي بعيدًا عن أي خلافات.

أضاف نجم منتخب مصر السابق أن لم الشمل داخل الإسماعيلي أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن الدعم الجماعي والتكاتف يمكن أن يساهما في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح واستعادة مكانته.

تطرق حمادة المصري إلى مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الفريقين يعانيان من الضغوط قبل المواجهة، في ظل أهمية المباراة وحساباتها الخاصة، وهو ما يجعل التعامل النفسي والتركيز من العوامل المهمة قبل انطلاق اللقاء.

أشار المصري إلى أن مباريات القمة دائمًا ما تحمل ضغوطًا كبيرة على اللاعبين والجهازين الفنيين، وأن الفريق الأكثر قدرة على التعامل مع هذه الضغوط واستغلال الفرص سيكون الأقرب لتحقيق النتيجة التي يسعى إليها.