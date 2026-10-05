ماجد سامي: خالص التمنيات بنجاح مؤتمر دعم نادي الإسماعيلي الحبيب

وجه ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، رسالة دعم لنادي الإسماعيلي، قبل انطلاق مؤتمر دعم النادي، مؤكدًا تمنياته بالنجاح للمبادرة.



وكتب ماجد سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "خالص التمنيات بنجاح مؤتمر دعم نادي الإسماعيلي الحبيب تحت قيادة محافظ الإسماعيلية المخلص وكل محبي النادي من لاعبين سابقين ورجال أعمال ورموز رياضية ".

وأعرب مالك وادي دجلة عن تمنياته بنجاح المؤتمر، الذي يهدف إلى دعم نادي الإسماعيلي، في ظل مشاركة عدد من محبي النادي واللاعبين السابقين ورجال الأعمال والرموز الرياضية.

علي الجانب الآخر، أكد محمد رائف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاسماعيلى أن النادي خاض فى الفترة الأخيرة جولات متعددة من المفاوضات مع شركات عربية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة الجهات المعنية للبحث عن موارد مالية تساهم فى عودة النادى لمكانتة الطبيعية.



وأوضح أن المفاوضات شهدت حضورا ومتابعة مباشرة من جانب اللجنة ، وتدخلات تهدف إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة استثمارية تحفظ حقوق النادي الإسماعيلي وتضمن تحقيق عائد يتناسب مع قيمته التاريخية والجماهيرية.



وكشف أن قيمة العرض الاستثماري تجاوزت، في إحدى مراحل التفاوض، مليارا ومائة مليون جنيه، مؤكدًا أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة تمهيدا للتوقيع، قبل أن يتأجل إتمام الاتفاق في مرحلته الأخيرة بسبب الظروف والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في ذلك التوقيت.



وأكد رائف أن عرض هذه التفاصيل أمام الرأي العام يأتي من منطلق المسؤولية، حتى تكون الصورة كاملة وواضحة، بعيدًا عن الاختزال أو تداول روايات مبتورة لا تعكس حقيقة ما جرى.



ولم تقتصر تحركات اللجنة على ملف الاستثمار، بل امتدت إلى البحث عن حلول تمويلية عاجلة تساعد النادي على تجاوز أزمته المالية.