دلتا يونايتد يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بدوري المحترفين

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دلتا يونايتد معسكرا مغلقا اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، والمقرر إقامتها يوم الجمعة علي ملعب بتروسبورت، وهو الملعب الرسمي لفريق دلتا يونايتد في تمام الرابعة والنصف.

وكان مجلس الإدارة قد عقد جلسة برئاسة المهندس إسماعيل المغربل قد عقد جلسة مع اللاعبين علي هامش مران أمس، الأربعاء، وأشاد فيه بالمستوى الفني للفريق وصعوده إلى الدور التالي من مسابقة كأس بعد الفوز على فريق بايونيرز بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأول، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، وشهدت تألقا واضحا لأغلب لاعبي الفريق.

أشرف خضر: من المستحيل عودة الإسماعيلي للدوري الممتاز الموسم المقبل

في سياق آخر، أعرب أشرف خضر، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن حزنه الشديد لما وصل إليه حال الفريق، خاصةً بعد الخسارة أمام الرباط والأنوار والخروج المبكر من بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن وضع الدراويش أصبح صعبًا للغاية ويحتاج إلى تدخل عاجل لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وقال “خضر”، في تصريحات عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة “صدى البلد”، إن الإسماعيلي لا يمتلك حاليًا اللاعبين القادرين على المنافسة، مشيرًا إلى أن النادي حاول على مدار السنوات الخمس الماضية تدعيم صفوفه بعناصر مميزة، لكن إيقاف القيد حال دون إتمام هذه التدعيمات.

وأضاف المدير الفني السابق للإسماعيلي أن عودة الفريق إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل أمر مستحيل في ظل الظروف الحالية، موضحًا أن الفريق يحتاج إلى نحو 60 مليون جنيه من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد، ثم العمل على تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على المنافسة.