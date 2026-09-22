بهدف نظيف.. الإسماعيلي يودع كأس مصر أمام الرباط والأنوار

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي منافسات بطولة كأس مصر من الدور التمهيدي الثالث، بعد الخسارة أمام الرباط والأنوار بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد حمدين، ليمنح الرباط والأنوار بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بينما فشل الإسماعيلي في العودة إلى اللقاء وإدراك التعادل.

ويشارك الإسماعيلي في دوري المحترفين المصري هذا الموسم، بعدما هبط من الدوري الممتاز في ختام الموسم الماضي، ويسعى الفريق لاستعادة مكانه بين الكبار.

ويحتل الإسماعيلي حاليًا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد نقطتين، بعد مرور 5 جولات من المسابقة.

ويتولى أحمد عبد المنعم «كشري» مهمة القيادة الفنية للإسماعيلي، خلفًا لأشرف خضر، الذي رحل عن منصبه خلال الفترة الماضية.