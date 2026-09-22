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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالمنعم وعبدالمجيد وعمر فايد.. الأهلي يفتح ملف الصفقة الدفاعية | خاص

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حسن العمدة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن دخول ثلاثة مدافعين دائرة اهتمامات إدارة القلعة الحمراء، تمهيدًا لاختيار أحدهم لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر إن الأهلي يفاضل حاليًا بين محمد عبدالمنعم، مدافع نيس الفرنسي، وحسام عبدالمجيد، المحترف فى الدوري البلغاري، وعمر فايد، المحترف في أوروبا، لضم أحدهم خلال يناير المقبل، وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني ورؤية الإدارة.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاهًا داخل الأهلي للتعاقد مع مدافع أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، على أن يكون ذلك على حساب المغربي أشرف داري، في إطار إعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب وتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وأشار إلى أن ملف تدعيم الدفاع يخضع للدراسة خلال الفترة الحالية، ولم يتم حسم اسم اللاعب الذي سيتم التعاقد معه بشكل نهائي، في انتظار الاستقرار على الخيار الأنسب قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

النادي الأهلي الأهلي محمد عبدالمنعم حسام عبدالمجيد عمر فايد

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