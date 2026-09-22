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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ما اتغيرش.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

واصل سعر الذهب في مصر استقراره بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 22-9-2026، داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة دون تغيير بعد أن هبط بمقدار طفيف في مطلع التداولات الأسبوعية.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب في آخر تحديث له

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6385 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7297 جنيها للشراء و7240 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6689 جنيها للشراء و6636 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6385 جنيها للشراء و6335 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 5472 جنيها للشراء و5430 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51.08 ألف جنيه للشراء و50.68 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4478 دولارا للشراء و4377 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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