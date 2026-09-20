الاستقرار سيد الموقف .. سعر الذهب في مصر خلال أخر تعاملات اليوم

حافظت أسعار الذهب علي استقرارها في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، مع استمرار التفاوت المعتاد بين أسعار البيع والشراء وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية ومحال الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، 7290 جنيهًا للبيع و7235 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 6380 جنيهًا للبيع و6330 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5470 جنيهًا للبيع و5425 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل سعرا

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4255 جنيهًا للبيع و4220 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وفيما يخص أسعار العملات الذهبية، سجل سعر الجنيه الذهب نحو 51040 جنيهًا للبيع و50640 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة محليًا

وبلغت قيمة أونصة الذهب في السوق المحلية نحو 226790 جنيهًا للبيع و225010 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، استقرت أونصة الذهب عند مستوى4378.2 دولار، وهو سعر الإغلاق المسجل في ختام تعاملات البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع توقف التداولات خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.

سعر الدولار في سوق الصاغة والبنوك

وعلى صعيد سعر صرف الدولار، سجل الدولار في سوق الصاغة نحو 51.78 جنيهًا، مقابل 52.21 جنيهًا في البنوك المصرية، بما يعكس فارقًا محدودًا بين السعرين خلال التعاملات الحالية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

وتتأثر أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل، من بينها حركة السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات الطلب والعرض داخل السوق المصرية.