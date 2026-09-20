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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب
رشا عوني

توقعات كبيرة بـ ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد فترة طويلة من الانخفاض الشهور الماضية، ويتابع المواطنون أسعار الذهب اليوم وسعر عيار 21 باعتباره الأكثر طلباً وانتشاراً، كما هناك إقبال على شراء الجنيه الذهب الذي وصل إلى 50 ألف جنيه.

ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد، حيث تعد أكثر أنواع الذهب طلباً للراغبين في استثمار المال في الذهب، بدءاً من سبيكة 1 جرام وحتى سبيكة 100 جرام التي تصل لملايين.

الرئيسية - BTC

سعر سبيكة 1 جرام عيار 24

سجل سعر السبيكة btc وزن جرام في الصاغة المصرية 7478 جنيها بالمصنعية.

سعر سبيكة 2.5 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم btc وزن 2.5 جرام في الصاغة 18 ألفا و507 جنيهات بالمصنعية.

سعر سبيكة 5 جرام 

وسجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات بالمصنعية في الصاغة 36 ألفا و890 جنيهات بالمصنعية.

أسعار سبائك الذهب btc اليوم الخميس 17-9-2026 بعد قرار الفيدرالي الأمريكي - الوطن

سعر سبيكة 10 جرام

سعر سبيكة الذهب btc وزن 10 جرامات بالمصنعية في الصاغة 73 ألفا و750 جنيها بالمصنعية.

سعر سبيكة 20 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب btc وزن 20 جراما في الصاغة الآن 147 ألفا و460 جنيها بالمصنعية.

سعر سبيكة 50 جرام

وصل سعر سبيكة الذهب btc وزن 50 جراما اليوم الأحد 20-9-2026 بالمصنعية في الصاغة إلى 368 ألفا و500 جنيها بالمصنعية.

سعر سبيكة 100 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 100 جرام بالمصنعية 736 ألفا و800 جنيه بالمصنعية.

من أول جرام.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في آخر تحديث مستويات متفاوتة بحسب العيار، وجاءت كالتالي:

  • عيار 24: 7277 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 6385 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 5493 جنيهًا للجرام.
  • عيار 14: 4265 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 50100 جنيه.

وتعكس هذه المستويات حالة الترقب التي تسيطر على سوق الصاغة، في ظل ارتباط الأسعار المحلية بحركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، إلى جانب طبيعة الطلب والعرض داخل السوق.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين في مصر، عند مستوى 6385 جنيهًا للجرام، وسط متابعة لحركة البيع والشراء ومستويات الطلب على المعدن النفيس.

ويترقب سوق الصاغة وصول عيار 21 إلى مستوى 6400 جنيه للجرام، والذي يمثل مستوى مقاومة رئيسيًا وفق مستويات التحليل الواردة، بينما يظل مستوى 6300 جنيه منطقة دعم مهمة للسعر خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18، فسجل نحو 5493 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 4265 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7277 جنيهًا، ويعد هذا العيار من المؤشرات المهمة لحركة المعدن النفيس، نظرًا لارتباطه الوثيق بالسعر العالمي للأوقية إلى جانب سعر صرف الدولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 50100 جنيه، مع ارتباط حركته بشكل مباشر بسعر الذهب عيار 21، إلى جانب تأثير التغيرات التي تطرأ على الأوقية العالمية وسعر الدولار.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام المتعاملين الراغبين في الاستثمار والاحتفاظ بالذهب، إلا أن السعر النهائي عند الشراء قد يختلف بحسب تكاليف التداول والمصنعية، وفقًا لنوع المنتج ومكان الشراء. 

اسعار السبائك الذهب اسعار السبائك اليوم سعر سبيكة 5جرام سعر سبيكة 10 جرام سعر سبيكة 20 جرام سعر عيار 21 سعر عيار 18 اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الان سعر الجنيه الذهب

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