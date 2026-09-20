تجاوز 51 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر

استقر سعر الذهب في مصر اليوم، الأحد، بالتزامن من إجازة البورصة العالمية، مع الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تحرك سعر الصرف بنحو 10 قروش فقط.

ختام تعاملات الأسبوع الماضي المنتهى أمس، السبت، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بدعم من مواصلة الذهب العالمي صعوده للجلسة الثانية على التوالي.

سعر الجنيه الذهب

وتجاوز سعر الجنيه الذهب مستوى الـ 51 ألفا مجددا، ووصل إلى 51.040 جنيه.

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأحد 20-9-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4378 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5469 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 6380 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7291 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتجاوز سعر الجنيه مستوى الـ 50 ألفا مجددا، ووصل إلى 51.040 جنيه.