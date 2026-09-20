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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب صعوده.. مفاجأه في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات الأسبوع الماضي المنتهى أمس السبت، بدعم من مواصلة الذهب العالمي صعوده للجلسة الثانية على التوالي.

واليوم الاحد استقر سعر الذهب في مصر بالتزامن من اجازة البورصة العالمية، مع الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حيث تحرك سعر الصرف بنحو 10 قروش فقط.

سعار الذهب اليوم الاحد

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاحد 20-9-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4378 دولارا 

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5469 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 6380 جنيها،  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7291 جنيها للشراء. 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وتجاوز سعر الجنيه مستوى الـ 50 ألفا مجددا، ووصل إلى 51.040 جنيها.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عالميا بورصة الذهب مباشر الدولار

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