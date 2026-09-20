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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يكرم الطالبة هبة خيرى من ذوى الإعاقة تقديراً لتميزها وتفوقها

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الطالبة هبة خيرى عبد اللطيف ، تقديراً لما حققته من نجاحات وإنجازات متميزة فى المجالات التعليمية والفنية والرياضية ، حيث أهدى لها شهادة تقدير وميدالية تذكارية باسم المحافظة ، عرفاناً بتميزها وإصرارها على تحقيق النجاح.

إنجازات متميزة.. تفوق دراسى وفنى ورياضي

يأتى هذا التكريم تقديرا لسلسلة النجاحات التى حققتها الطالبة هبة خيرى، التى بدأت بحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة أسوان فى الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 90%، لتواصل مسيرة تميزها بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الفن التعبيرى ضمن مجموعة من الطلاب المشاركين لمكتب «قادرون باختلاف» بمديرية الشباب والرياضة عام 2024.

كما حققت الطالبة إنجازاً رياضياً جديداً بحصولها على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى تنس الطاولة بالتربية الخاصة، فيما تواصل حالياً مسيرتها التعليمية، حيث تدرس بالفرقة الثانية بكلية التربية النوعية .

محافظ أسوان يشيد بالإرادة والتميز .. وتوفير فرصة عمل للطالبة

وأشاد المهندس عمرو لاشين بما حققته الطالبة هبة خيرى من نجاحات متتالية ، مؤكداً أن ما حققته يمثل نموذجاً مشرفاً للإرادة والعزيمة والإصرار على النجاح، ويؤكد أن أبنائنا من ذوى الإعاقة يمتلكون قدرات ومواهب متميزة قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم أسوان عالياً فى مختلف المحافل.

 وفى هذا الصدد فقد تم التنسيق لتوفير فرصة عمل لها بالقطاع الخاص لمساعدة أسرتها فى تلبية مطالبها واحتياجاتها .

جهود متنوعة

وأكد عمرو لاشين، أن المحافظة حريصة على دعم ورعاية الموهوبين والمتفوقين من أبنائها، وتوفير أوجه الدعم اللازمة أمامهم لمواصلة مسيرة التميز، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم بصورة فاعلة فى المجتمع، والاستثمار فى قدراتهم بإعتبارهم شركاء أساسيين فى بناء مستقبل الوطن ، مقدماً شكره لأسرة الطالبة هبة لدعمها وتحفيزها لتحقيق هذه الإنجازات والنجاحات العلمية والرياضية .

رسالة تقدير ودعم لأبناء أسوان من ذوى الإعاقة

وأشار محافظ أسوان إلى أن تكريم النماذج الناجحة من أبناء المحافظة يمثل رسالة تقدير وتشجيع لهم ، وحافزاً لمواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات ، فضلاً عن كونه نموذجاً يحتذى به أمام أقرانهم من ذوى الإعاقة، بما يعزز ثقافة الثقة بالنفس والإبداع والاعتماد على القدرات والطاقات الكامنة.

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