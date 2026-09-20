حجز 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. الشروط والأوراق المطلوبة

تبدأ اليوم الأحد 20 سبتمبر، إجراءات التقدم ل حجز 25 ألف وحدة سكنية جديدة بالمحافظات والمدن الجديدة، وذلك ضمن طرحين منفصلين.

الطرح الأول يضم 10 آلاف وحدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والثاني يضم 15 ألف وحدة بنظام «الإيجار» من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».

التقديم على شقق الإيجار والايجار المنتهي بالتمليك

ويستمر التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية حتى 19 أكتوبر 2026، بينما يمتد التقديم على وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي حتى 28 أكتوبر المقبل، مع تخصيص فترة مبكرة للتقديم لذوي الهمم.

10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، منها نحو 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، و5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها خلال 3 سنوات.

وتتوزع الوحدات المنفذة على 26 مدينة جديدة، بمساحات تبدأ من 57 مترًا مربعًا وتصل إلى 161 مترًا مربعًا، وتشمل مشروعات الإسكان المميز، وإسكان المستقبل، والإسكان المتوسط، وإسكان الشباب، وروضة العبور، وفالي تاورز إيست، وسكن مصر، ودار مصر، وجنة، والإسكان المطور، والإسكان منخفض التكاليف، والإسكان الاقتصادي والإسكان القومي.

وتشمل المدن: القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة وأسوان الجديدة.

أما الـ5 آلاف وحدة المزمع تنفيذها، فتتوزع على 8 مدن جديدة، هي 6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة، ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، وبمساحات تتراوح بين 90 و126 مترًا مربعًا، على أن يبدأ تنفيذها وفق البرنامج المحدد للطرح.

التقديم على شقق الايجار المنتهى بالتمليك

ويتم التقديم على وحدات الهيئة من خلال بوابة «مسكن» اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، مع ضرورة إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» للتحقق من هوية المتقدم وربط الحساب بمنصة «مسكن».

شروط التقديم على وحدات الإيجار المنتهي بالتمليك

يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت الوحدة أو الأرض مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

ولا يحق للأسرة، التي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

ويتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم وفقًا للقيمة الإيجارية للوحدة، على أن يتم إعلان التفاصيل النهائية في كراسة الشروط.

ذوي الهمم

وخصصت هيئة المجتمعات العمرانية نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم، وفقًا للشروط والقواعد المحددة في كراسة الطرح.

ويتم التخصيص بصفة عامة من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط.

بالنسبة للوحدات المنفذة، يلتزم العميل بعد التخصيص باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

أما الوحدات المزمع تنفيذها، فيتم سداد جدية حجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات قبل استلام الوحدة.

كراسة الشروط

وتتضمن كراسة الشروط تفاصيل المدن والمشروعات والوحدات والمساحات والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، إلى جانب ضوابط التخصيص والتعاقد والاستلام وآليات السداد.

15 ألف وحدة بنظام الإيجار

وبالتوازي مع طرح هيئة المجتمعات العمرانية، يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 15 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، لكن هذه الوحدات ستكون بنظام «الإيجار» وليس الإيجار المنتهي بالتملك.

وتشمل الوحدات 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ويبدأ التقديم على وحدات الصندوق لذوي الهمم اعتبارًا من غد الأحد 20 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026.

ويتم التقديم من خلال منصة «مصر الرقمية»، حيث يتيح الصندوق كراسة الشروط وتسجيل البيانات ورفع المستندات إلكترونيًا.

شروط وحدات الإيجار من صندوق الإسكان الاجتماعي

يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.

كما يشترط ألا يتجاوز صافي جميع مصادر الدخل للأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

ويتعين على المتقدم سداد مصروفات تسجيل قدرها 365 جنيهًا، وهي غير قابلة للرد أو الاسترداد، من خلال وسائل الدفع المتاحة على منصة «مصر الرقمية».

كما يتم سداد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة من خلال مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، على أن يتم رد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.

ويقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، ويتم احتساب الدعم على مدار مدة الإيجار.

توزيع وحدات الإيجار بالمحافظات

يضم الطرح 8464 وحدة بالمحافظات، منها 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، و80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

وتقع وحدات الـ90 مترًا، المكونة من 3 غرف وصالة، في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان ومرسى مطروح.

بينما تقتصر وحدات الـ75 مترًا، المكونة من غرفتين وصالة، على محافظة المنيا.

وحدات الإيجار بالمدن الجديدة

يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي 3256 وحدة بالمدن الجديدة، بواقع 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، و650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

وتتواجد وحدات الـ90 مترًا في مدن أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة وغرب قنا.

أما وحدات الـ75 مترًا، فتطرح في مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة وأخميم الجديدة.

وحدات «حياة كريمة»

ويتضمن الطرح أيضًا 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، في محافظات الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا والشرقية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإيجار

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة، في حالة الزواج.

مستند إثبات الدخل الشهري أو السنوي للمتقدم، معتمد

مستند إثبات دخل الزوج أو الزوجة، إذا كان الزوجة اعمل أو لديها مصدر دخل.

مستند يثبت محل الإقامة أو محل العمل، وفقًا للشروط المحددة للطرح.

بالنسبة لذوي الهمم: بطاقة الخدمات المتكاملة أو المستند الرسمي الذي يثبت الإعاقة.

أي مستندات إضافية لإثبات مصادر الدخل أو الحالة الاجتماعية يطلبها الصندوق بحسب حالة المتقدم.