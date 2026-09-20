الشرطة الهولندية تفرق مئات المحتجين اليمينيين المتطرفين خلال مظاهرة مناهضة للهجرة في لاهاي

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الهولندية، مع نحو 500 محتج من اليمين المتطرف في وسط مدينة لاهاي، خلال مظاهرة مناهضة لسياسات الهجرة واللجوء، استخدمت خلالها الشرطة خراطيم المياه وكلابًا مدربة لتفريق المتظاهرين بعد اندلاع أعمال عنف.

وأفادت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الدولية صباح اليوم الأحد بأن المحتجين ألقوا الألعاب النارية ومقذوفات أخرى على أفراد الشرطة، ورددوا هتافات معادية للسامية، كما أدى بعضهم تحية نازية، وذلك خلال مظاهرة حملت اسم "نحن الشعب"، ونظمت للاحتجاج على سياسات الحكومة المتعلقة بالهجرة واللجوء.

ويقول ثيس يانسن، البالغ من العمر 31 عامًا "نحن نفقد بلدنا، نفقدها حرفيًا بسبب الهجرة الجماعية".

وكان المحتجون يعتزمون تنظيم مسيرة عبر المدينة، إلا أن السلطات المحلية حظرت المسيرة وأمرت بتفريق التجمع بعد اندلاع اشتباكات في منطقة "ماليڤيلد"، وهي حديقة مركزية تجمع فيها المتظاهرون، فيما نفذت الشرطة عمليات توقيف عدة خلال تدخلها.

وأدان وزير العدل الهولندي ديفيد فان ويل، عبر منصة "إكس"، ما وصفها بـ"المشاهد البغيضة"، داعيًا إلى اتخاذ "إجراءات حازمة للغاية" ضد أعمال العنف التي تستهدف قوات إنفاذ القانون واستخدام خطاب الكراهية.

وقال فان ويل:" الشكر لجميع أفراد الشرطة الذين يقفون مرة أخرى دفاعًا عن دولة القانون الديمقراطية".

تأتي أعمال العنف الأخيرة بعد عام من وقوع أحداث مماثلة خلال مظاهرة يمينية في المدينة، إذ أضرم مثيرو الشغب النار في سيارة للشرطة واستهدفوا مقر حزب "دي66" الوسطي، الذي يتولى زعيمه روب ييتن حاليًا رئاسة الوزراء.