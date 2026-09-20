قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء : رفع مستهدف الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
سيارات عائلية 2027 جديدة في مصر.. مواصفات وأسعار وصور
العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي
قداسة البابا تواضروس يُصلّي القداس الإلهي في مطرانية ببا والفشن | صور
الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: وحدة السودان وسلامة أراضيه ثوابت لا يمكن المساس بها
الرئيس السيسي: ندعم جهود إنهاء الأزمة الإيرانية وضمان حرية الملاحة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية
«أعيش أحلامي هذا الموسم».. تعليق نجوم طرابزون على اكتساح جالطة سراي برباعية
الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: الولايات المتحدة شريك استراتيجي
من أسفل الكباري إلى أسطح المباني.. خطة برلمانية لتخضير شبرا الخيمة
الرئيس السيسي يبحث مع مدير CIA تطورات غزة والسودان والصومال وأمن الملاحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة الهولندية تفرق مئات المحتجين اليمينيين المتطرفين خلال مظاهرة مناهضة للهجرة في لاهاي

الشرطة الهولندية تفرق مئات المحتجين اليمينيين المتطرفين خلال مظاهرة مناهضة للهجرة في لاهاي
الشرطة الهولندية تفرق مئات المحتجين اليمينيين المتطرفين خلال مظاهرة مناهضة للهجرة في لاهاي
أ ش أ

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الهولندية، مع نحو 500 محتج من اليمين المتطرف في وسط مدينة لاهاي، خلال مظاهرة مناهضة لسياسات الهجرة واللجوء، استخدمت خلالها الشرطة خراطيم المياه وكلابًا مدربة لتفريق المتظاهرين بعد اندلاع أعمال عنف.

وأفادت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الدولية صباح اليوم الأحد بأن المحتجين ألقوا الألعاب النارية ومقذوفات أخرى على أفراد الشرطة، ورددوا هتافات معادية للسامية، كما أدى بعضهم تحية نازية، وذلك خلال مظاهرة حملت اسم "نحن الشعب"، ونظمت للاحتجاج على سياسات الحكومة المتعلقة بالهجرة واللجوء.

ويقول ثيس يانسن، البالغ من العمر 31 عامًا "نحن نفقد بلدنا، نفقدها حرفيًا بسبب الهجرة الجماعية".

وكان المحتجون يعتزمون تنظيم مسيرة عبر المدينة، إلا أن السلطات المحلية حظرت المسيرة وأمرت بتفريق التجمع بعد اندلاع اشتباكات في منطقة "ماليڤيلد"، وهي حديقة مركزية تجمع فيها المتظاهرون، فيما نفذت الشرطة عمليات توقيف عدة خلال تدخلها.

وأدان وزير العدل الهولندي ديفيد فان ويل، عبر منصة "إكس"، ما وصفها بـ"المشاهد البغيضة"، داعيًا إلى اتخاذ "إجراءات حازمة للغاية" ضد أعمال العنف التي تستهدف قوات إنفاذ القانون واستخدام خطاب الكراهية.

وقال فان ويل:" الشكر لجميع أفراد الشرطة الذين يقفون مرة أخرى دفاعًا عن دولة القانون الديمقراطية".

تأتي أعمال العنف الأخيرة بعد عام من وقوع أحداث مماثلة خلال مظاهرة يمينية في المدينة، إذ أضرم مثيرو الشغب النار في سيارة للشرطة واستهدفوا مقر حزب "دي66" الوسطي، الذي يتولى زعيمه روب ييتن حاليًا رئاسة الوزراء.

شرطة مكافحة الشغب الهولندية مظاهرة مناهضة لسياسات الهجرة واللجوء اندلاع أعمال عنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصــ.رع فتاة صــ.دمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

ترشيحاتنا

أرشيفية

بقائي يرد على واشنطن: اتهاماتكم لإيران تعكس ما فعلته أمريكا في الحرب

الصين تطلق 9 أقمار اصطناعية جديدة للفضاء

الصين تطلق 9 أقمار اصطناعية جديدة للفضاء

بنيامين نتنياهو

نتنياهو يقلص زيارته لأمريكا ويلغي لقاء ماسك.. ساعات قليلة في نيويورك دون ترامب

بالصور

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سقوط وإصابة دياب خلال تصوير مشهد بالموتوسيكل.. تفاصيل حالته

دياب
دياب
دياب

جيسيكا حسام الدين تتألق بفستان أسود في حفل دير جيست.. سعره 338 ألف جنيه

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد