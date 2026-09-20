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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

700 جرام بودر.. تفاصيل محاكمة ربة منزل وشريكها بتهمة الاتجار بـ المخدرات

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة ربة منزل وشريكها بتهمة ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر لـ دور شهر نوفمبر.

700 جرام من مخدر البودر

 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما حازا وأحرزا جوهرا مخدرا بقصد الاتجار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، حيث بلغت كمية المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما نحو 700 جرام من مخدر البودر.

كما أن المتهمين ترويج المواد المخدرة للغير مقابل مبالغ مالية، متخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مسرحا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وذلك وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات المرسلة للفحص عبارة عن مادة بيضاء اللون، ثبت احتواؤها على جوهر مخدر، وأن الكمية الإجمالية للمضبوطات بلغت نحو 700 جرام من مخدر البودر.

وأفاد التقرير بأن المادة المضبوطة مدرجة ضمن المواد المخدرة المحظور حيازتها أو إحرازها قانونا، وذلك وفقا لما انتهى إليه الفحص الكيميائي للعينات المضبوطة.

محاكمة ربة منزل ترويج المواد المخدرة محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر

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